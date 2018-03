Eesti kuulsaim nõid, oma esimest last ootav Marilyn Kerro paneb oma sotsiaalmeediakontol lapsevanematele südamele, et lastele tuleb pöörata tähelepanu ja kinkida neile õnnelik lapsepõlv.

Kerro kirjutab, et kõigile inimestele on sündides kaasa antud võime tunnetada ja kogeda. "Kas olete märganud kuidas väikesed lapsed suhtlevad väljamõeldud sõbraga või hoopis näevad pimedas kedagi? See ei ole seoses nende elava kujutlusvõimega." Et lapsi ei piira eelarvamused, ei karda nad rääkida sellest, mida näevad, kuulevad ja kogevad. "See on omakorda seotud sellega, et hinged valivad teadlikult sellise lapse sõnumikandjaks ning juhivad teda andmaks oma kohalolekuga märku läbi nägemuste."

Nõia sõnul on kõigile inimstele sündides antud kaasa võime tunnetada ja kogeda, kuid lastel kaob see võime umbes seitsmeaastaselt. Seni on laps oma vanemate bioväljas ja võtab üle kõik vanemate tunded, emotsioonid, lootused ja ootused. "Oleme kõik erinevad ja unikaalsed. Laske lastel olla nemad ise, ennekõike lapsed. Ärge mõistke neid hukka, nad peavad julgeks ja iseseisvaks kasvama. Andke vabadust läbi suunamise mitte keelamise," paneb nõid südamele.

Laps on Marilyni sõnul oma vanemate ja kodu peegel, vanemad suudavad lennutada oma lapse kõrgustesse ja suruda maha. "Kui lapsed tunnevad pidevat kriitikat juba varajasest eas, pidevat maha tegemist ja mitte toetust, siis pole ime, et meil on nii palju rikutud noori hingi. Lõpetage võrdelmine ja asuge toetusele. Mingitel hetkeldel lapsed murduvad, kaotavad usu endasse ja oma individuaalsusesse. Julgustage ja kuulake oma lapsi. Laps on teie eluaegne sõber!"

Kerro soovib, et meie tulevased lapsed kasvaksid julgete ja vabadena. "Andke ja pakkuge neile õnnelik lapsepõlv ja see on tänapäeval mitte asjade rohkuses vaid tähelepanus! Tähelepanu, kallid vanemad. Andke neile võimalus valida ja otsustada - sellega valmistate teda ette tulevaseks eluks, kus ta suudab enda eest seista ja viia ellu oma unistusi."