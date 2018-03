Süüdistamine siin ei aita, vaid pigem turvalise tagala loomine ja positiivne suhtumine, et seksi ja suhet saab paremaks muuta, soovitab portaal Your Tango.

Kui seks on suhtes hääbunud või ei paku partneritele rahuldust, siis tuleb asi käsile võtta ja asjaga tegeleda. Pole harvad juhud, kui asi on mehes. Tema ärevuses ja hirmudes, mis tal seksiga seoses on.

Mees peaks suutma endas taastada enesekindluse ja saama tunde, et ta on turvalises seltskonnas. Ei mingeid hinnanguid! Ainult turvaline ja toetav keskkond. See aitab mehel enda mehelikkusel taas vabaneda.

Raskused erektsiooniga, enneaegne seemnepurse ja kehv sooritus - need ei ole teemad, mida kusagil kohvikus arutada ja lahendusi otsida. Mees vajab rahulikku keskonda, et valehäbist vabaneda ja probleemile koos kallimaga lahendus leida.

2. Mees peaks asjad ise käsile võtma ja avastama, mis on tema vajadused seksis

Seks ja ärevus käivad sageli käsikäes sellega, et mees loodab liialt naisele, et too tema vajadused rahuldaks. Tegelikult on kõik ju meie endi kätes. Kui mees ise ei tea ega oska end erutada ja seda nautida, siis ei suuda ta rahuldada ka naist.

Seega peaks kõik mehe jaoks algama eneserahuldusest. Orgasmi asemel tuleks keskenduda kogemusele ja protsessile. Mis meest erutab? Kõrvale tasuks jätta ka porno ja fantaasiad, et mees saaks end ja oma vajadusi tõeliselt tundma õppida.

3. Halb seks või üldse mitte seksida

Kui tarvis, sisi tasub seksiga paus teha ja anda mehele aega puhkamiseks ja taastumiseks. Sellest tuleks partneriga julgelt rääkida. Ka naise jaoks on õige halvast seksist mõneks ajaks loobuda, et peagi kogeda midagi palju paremat.

Kui naine ei ole valmis mehele aega ja ruumi andma, siis tasuks teil mõlemal oma suhtesse sügavamalt vaadata ja mõelda, et äkki tuleks teil teha muutusi. Kui vaja, siis ka valusaid otsuseid...

4. Mees peab olema mees

Äge, uhke ja võimas olend - selline peaks mees olema! Ja ta on ka, kuid vajab selle mõistmiseni raskematel hetkedel abi.

Enesekindlus, väärikus, julgus - need on mehelikud omadused, mis meelitavad ka naisi.