Facebookis jagatakse agaralt tartlaste gruppi postitatud videot, kus on näha, et linnaliinibuss jäi seisma pärast raudteeülesõidule paigaldatud tõkkepuud. Buss seisab raudeerööbastele väga lähedal ja rong pääseb napilt mööda.

Tartu avariipolitseinik Rando Jõemets ütles Delfile, et videos nähtav Aardla raudteeülesõit on äärmiselt ohtlik, kuna järjest asetsevad kaks raudteeülesõitu. „Hommikusel tipptunnil võib sel teelõigul tekkida liiklusummikuid ning kui mõlemad ülesõidud rongi tulles kinni lähevad, võib tekkida olukord, kus mõni autodekolonnis seisev masin ei saa edasi liikuda," kirjeldas Jõemets olukorda. Jõemetsa sõnul on videost näha, et bussijuht on püüdnud päästa, mis päästa annab ja manööverdanud võimalikult ohutusse kaugusesse, et ka rongile jääks liikumiseks vaba tee, vahendab Delfi.

Video kommentaariumis kirjutatakse, et bussis oli istumas näha ka lapsi.

Uudist täiendatakse.