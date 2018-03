BBC küsis inimestelt Süürias, Lõuna-Koreas, Liibanonis, Belgias, Serbias, Prantsusmaal, USA-s, Pakistanis, Iraagis ja Lõuna-Aafrikas, mida nad arvavad Venemaa presidendist Vladimir Putinist.

Neiu Süüriast arvas, et Putin on ideaalne president - ta on aus, tugev ja karm. Prouale Washingtonist ei meeldi aga, et Venemaa president näib valetavat.

Lisaks peetakse Putinit maffialiidriks ja kenaks meheks. Naine Islamabadist aga tunnistas, et Venemaa president on üks sellistest inimestest, keda sa mingil moel austad - isegi kui sa seda ei soovi. Veel ütles kõneleja, et Putin on väga tark.

Vaata inimeste arvamusi Putini kohta allolevast videost: