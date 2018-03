Päästeamet kontrollis tuleohutust hoolekandeasutustes. Nädala jooksul läbis kontrolli 208 hoolekandeasutuste hoonet, kõige enam Harjumaal (30), Ida-Virumaal (29) ja Tartumaal (29).

Puudustega oli 37% objektidest ja korras 63%. Kokku avastati 141 puudust. Alustati 20 haldusmenetlust, kõige enam Tallinnas (kuus) ja Läänemaal (viis).

Kõige enam levinud puudused:

23% puudustest seotud tuleohutuspaigaldistega. Näiteks oli signalisatsioon hooldamata või väljalülitatud.

22% seotud evakuatsioonipääsudega ja sama palju oli rikkumisi tuletõkkesektsioonidega. Näiteks oli evakuatsiooniteedel takistusi ja tuletõkkeuksed avatud.

Päästeameti ohutusjärelvalve osakonna juhataja KT Tagne Tähe ütles: „Oleme hoolekandeasutusi sagedasti kontrollinud ja olukord palju parem, kui aastaid tagasi. Tehniliselt on kõik vajalik olemas, aga seda kasutatakse tihti valesti või ei kasutata üldse.“

Kokku on Eestis umbes 350 hoolekandeasutust. Viimastel aastatel on hoolekandeasutustes olnud umbes 10 tulekahju aastas. Tulekahjude tekkepõhjused on erinevad, näiteks on proovitud põlema panna voodeid. Enamik põlengute põhjuseid on olnud sellised, kus ei saagi otseselt midagi ära hoidmiseks teha, vaid võtmekohaks on tulekahju kiire avastamine ja personali oskuslik tegutsemine.