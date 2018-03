Taimaal puhkav Kelly Brook kõlastas kohalikku turgu, kus ükski müüja ega ostleja ei suutnud tõenäoliselt rebida oma pilku naise lopsakalt rinnapartiilt. Vaevalt modell oma riietusega midagi vähemat ootaski!

Puuviljalettide vahel kõndiv 38-aastane Brook mõjub viljadest palju mahlakamalt, sest naine on teinud oma riietusega kõik, et teda märgataks, kirjutab The Sun.

Paljastavalt napp pluusike ainult tõmbab tähelepanu naise rindadele... Pikk ja maani ulatuv seelik lisab ainult natuke salapära.

Market Time 🍌🍌 A post shared by Kelly Brook (@iamkb) on Mar 12, 2018 at 11:45am PDT

