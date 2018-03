Maailmakuulsa Metropolitan Opera tippdirigent James Levine on vallandatud seoses alaealise poisi seksuaalse kuritarvitamisega.

New Yorgi ooperimaja kauane juht (74) sattus detsembris uurimise alla, kui New York Post oli paljastanud, et ta pilastas üht Illinois' osariigi meest, kui too oli alles 15.

Ooperimaja ütleb oma avalduses, et uurimine tuvastas „Levine'i seksuaalselt vägivaldse ja ahistava käitumise karjääri algusjärgus olevate haavatavate artistide suhtes“.

Üksikasju ei avaldatud, kuid usutlustes osales 70 inimest.

40 aastat Meti muusikalise juhina tegutsenud ning 2016 ameti maha pannud Levine eitab süüdistusi.