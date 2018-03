VIDEO | Hannes Võrno: kui ma tahan televisiooni teha, siis ma lähen televisiooni ja teen saadet!

„See on 33 minutit magusat eetriaega, kus me tahame pakkuda Tallinna Televisiooni ja üldse Eesti televaatajatele rahulikku ja kihvti teisipäevaõhtust telesaadet,“ sõnas Hannes Võrno. „Ilmselgelt ei hakka see saade olema selline, peajooneks peaks olema kellegile äravajutamine või mingisuguse erilise otsekohesusega silmapaistmine. Seda otsekohesust või järelemõtlematust ja lahmimist on meediaruum täis,“ lisas Võrno.

„Ma ütleks nii, et need on inimesed, kelle puhul ma võin öelda tere tulemast saatesse ja kohe juttu hakata rääkima, need inimesed ei vaja tutvustust. Või siis need inimesed, kes on hakkama saanud, millegi sellisega, mis väärib kajastamist ja mis tekitab küsimuse, miks me teised sellega hakkama ei saa. Ma kavatsen kutsuda saatesse inimesi, keda ma isiklikult väärtustan ja väga kõrgelt hindan, olgu nad kasvõi minu vaenlased,“ lausus Võrno.