Kantar Emori poolt 2017. aasta lõpus läbiviidud uuringust selgus, et tarbijate jaoks on valdav osa ostusoovidest selged juba enne poodi sisenemist. Kõige hinnatundlikumad tootegrupid on hetkel aga juust ja erinevad lihatooted, kus toodete maksumus mõjutab enim tarbijate lõplikku ostuotsust. Uuringu järgi langetab 37% tarbijatest juustutoodete osas ostuotsuse vaid hinna põhjal. Samamoodi on kolmandik eestlastest hinnatundlikud erinevate lihatoodete (sh sealiha, kanaliha, valmis lihatooted) soetamise osas. Kõige vähem mängib hind rolli külmutatud pagaritoodete ja valmistoitude ostuotsuste langetamisel. Neid võib pidada pigem impulsskaupadeks, mida ostetakse mugavuse või emotsiooni ajel.

Kantar Emori uuringueksperdi Aivar Voogi sõnul on hinnaolulisust tarbijate jaoks kaardistatud järjepidevalt läbi aastate. “Kuna Eesti inimeste ostuvõime on viimastel aastatel kasvanud, siis on langenud ka nende tarbijate hulk, kes teevad oma ostuotsuseid vaid hinna põhjal,” kommenteeris Voog. “Võrdluseks - 2016. aasta samalaadses uuringus oli pea kõikides tootegruppides hinna kaalukus suurem kui täna.”

Ühtlasi selgus uuringust, et tarbijad planeerivad enamike tootegruppide oste juba enne poodi sisenemist. Poes olles otsustatakse enim aga küpsetusleti toodete (69%), valmistoitude (55%) ja maiustuste (53%) ostmine. „Tegu on taas nö. impulsskaupadega, mille väljapanekutega nähakse poes tihti seetõttu ka rohkem vaeva, tekitamaks tarbijates soovi toode endale korvi tõsta,“ kommenteeris uuringuekspert. Kui tootekategooria otsustatakse juba enne poodi minemist, siis toodete brändivaliku teeb üha suurem osa tarbijatest enamike toodete puhul alles poes olles. Vaid rapsiõli (60%), jahude (60%), leiva- ja saiatoodete (58%), piima (54%) ja hakkliha (53%) puhul eelistatakse pigem kindla brändi tooteid. Aivar Voogi sõnul on siin põhjusteks pigem harjumused ja rutiin. Viimast on vähem aga seal, kus impulssostude osakaal on kõrgem. Usaldusväärse kaubamärgi mõju ostuotsusete on suurim õlle (41%) ja kanaliha (40%) ostul.