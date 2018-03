Viljandis Järveotsal alustati elamurajooni ehituseks vajalike ettevalmistustöödega.

Esimeses etapis on Viljandi linna lõunaservas asuva uue elamukvartali ettevalmistustöödest kavas võsa ja haigete puude eemaldamine. Tööde piirkond on Riia maantee, Männimäe lasteaia, järve matkaraja ja tulevase Päikese tänava vaheline ala. Alles jäävad väärtuslikud üksikpuud või puudetukad, mis arendustööde käigus säilitades annavad piirkonnale haljastuslikku väärtust.

Samuti lammutatakse territooriumil asuvad kümme endise Vene sõjaväebaasi hoonet. Paralleelselt kohapealsete töödega käib linnaosa teede ja tänavate projekteerimine.

Linnapea Madis Timpsoni sõnul on elamurajoon Viljandi linna edasise arengu seisukohalt äärmiselt oluline. «Näeme, et linnas on inimesi, kes sooviksid endale ise elamu ehitada, kuid kohti selleks napib. Samuti soovivad mitmed ettevõtted kasvada ja inimesi linna juurde tuua. Vaatan kadedusega elumaju, mis on ehitatud väljapoole linna piiri, sest linn ei ole suutnud pakkuda atraktiivseid krunte. Inimesed käivad linnas tööl, aga elavad paarsada meetrit linna piirist väljaspool ja maksavad makse samuti seal,» sõnas linnapea.

Esimesed krundid on plaanis müüki panna juba käesoleva aasta lõpus.

Järveotsa arendatav elamupiirkond on kavas hoonestada kahes etapis. Hetkel on linn alustanud esimese etapiga, mis haarab umbes 8,8 hektari suuruse maa-ala ja kuhu on planeeritud 50 ühepereelamu krunti.

Teises etapis on piirkonna jätkuna võimalik arendus, millega lisandub umbes 60 ühepereelamu krunti.

Ühepereelamute ja Riia maantee vahelisel maa-alal on üldplaneeringuga planeeritud korterelamute ja ärihoonete ehitamine. Üksikelamud ja korterelamud on eraldatud kõrghaljastatud puhkealaga.

