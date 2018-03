Pühapäeval startis Kanal 2 ekraanil meeleolukas telesõu "Legendide lahing", mida juhib aasta naisartisti tiitliga pärjatud lauljanna Liis Lemsalu. Ettepanek vastutusrikas töö vastu võtta tuli aga päris viimasel hetkel.

Algselt väljakuulutatud saatejuhi Grete Kleini ootamatu haigestumine võimaldas Liisil saatejuhina käe valgeks saada. Lauljatar rääkis Õhtulehele, kui kergelt tuli nõusolek ja milline on olnud senine vastukaja.



"Kohaneda pole ma veel liiga palju saanud, sest pakkumine tuli päris viimasel minutil," tunnistab Liis. Hea tahtmise juures on aga kõik võimalik. "Usun, et saatejuhtimisega on nii, et mida rohkem sellega tegeleda saan, seda paremaks ja sujuvamaks asi läheb," annab Liis endale lootust.

Liis Lemsalu (Kanal 2)



Siinkohal kiidab lauljatar "Legendide lahingu" suurepärast ja professionaalset meeskonda ja saate sisulist poolt. "Õnneks on saateformaat ja meeleolu väga mõnus ja vaba," räägib Liis telesõu telgitagustest.