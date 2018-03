Suhte arenemiseks ja püsima jäämiseks on vaja, et mehe huvi ulatuks naise seksuaalsetest võludest kaugemale. On vaja seda ühtsust ja ühist tunnet. Kuidas teada, et mees ei jahi ainul füüsilist lõbu, vaid ihkab samuti midagi enamat? Ega see polegi mehe jaoks kerge, sest juba loodus sunnib teda naise seksuaalsust jahtima, kirjutab portaal Your Tango. Rääkimata sellest tundest, mida seks mehe jaoks pakub. Nad armastavad naise keha ja tahavad seda uuesti ja uuesti kogeda. Kui naine otsib aga midagi enamat, siis tasuks olla ettevaatlik, et ei langeks ainult mehe vajaduste lõksu.

5 vihjet, et temaga on lootust millekski enamaks

1. Ta armastab iseend On ta eluga ajas ja kohal, kus ta on rahul ja oskab end ja oma elu armastada? Kui on, siis suudab ta armastada ka sind. Kui aga loodab, et sinu armastus parandab teda ja tema maailma, siis kahjuks on lootust väga vähe... 2. Ta mõistab, et suhe on meeskonnamäng, kus pole ruumi isekusele Olulised teemad tuleb omavahel selgeks rääkida. Olulised otsused teha koos. Ei saa olla enam ainult tema, vaid suhtes olete koos - teie kaks! 3. Ta on enesekindel On ta piisavalt enesekindel, et olla sinuga aus? Öelda asju, mis tõukaks sind elus tegutsema ja edasi liikuma? 4. Ta hindab sind sinu enda pärast Kui ta sind hindab, siis ei ole tema jaoks mingi probleem sinu olulisusest tema elus ka teistele rääkida. Ta hindab seda, mida sa ta ellu tood, mida muudad. 5. Ta mõistab, mida tähendab ühtsus