Britta sõnul on Ivo Nikkolo kaubamärgil mingi kummaline aura

Oma tööst rääkides ütleb disainer, et iga päev erineb eelmisest ning iga järgnev nädal toob töö­ellu üha uusi väljakutseid. Samuti nendib disainer, et Ivo Nikkolo kaubamärgil on väga omapärane aura.

Britta igapäevatööks ongi tegeleda tootearendusega, et poodi jõudev kollektsioon oleks lõpuni valmis ja ideaalne; et stangedel rippuvad rõivad oleksid suure müügieduga ning vastaksid klientide ootustele ja vajadustele, olles samal ajal piisavalt moodsad.

