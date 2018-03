14 000 osalejaga tööturu-uuring näitab, et levinud ametikohtade võrdluses on klienditeenindajate palgatasemed kasvanud neli korda kiiremini kui müügijuhtide ja kaks korda kiiremini kui õpetajate palgad. Tööandjate pakutav avalik palgalagi on aga paljudel ametikohtadel ametiala keskmisest palgast veelgi kõrgemal.

CVKeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri andmed näitavad, et levinud ametikohtade võrdluses on kõige kiiremini kasvanud klienditeenindajate ja autojuhtide palgatasemed. Klienditeenindajate brutopalga mediaan kerkis 704 eurole ja autojuhtidel 900 eurole. Kiirelt on kasvanud ka raamatupidajate palk, kus brutopalga mediaan on 1533 eurot. Tarkvara arendajate brutopalk ületab küll 2000 euro piiri (2185 eurot), kuid palgamediaan on aasta võrdluses pisut langenud.

Müügitöötajate kiire palgatõus tööjõupuudust ei leevenda