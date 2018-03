Moskva peab andma aru, miks kasutati endise vene spiooni Sergei Skripali (66) ja tema tütre Julia (33) peal Venemaal valmistatud närvigaasi, ütles Briti peaminister Theresa May esmaspäeval. Vastuseid ootab ka USA.

Theresa May teatas, et on ülimalt tõenäoline, et just Venemaa on rünnaku eest vastutav, vahendab BBC. Ka USA välisminister Rex Tillerson sõnas, et tegemist on kohutava juhtumiga, mille juured on selgelt Venemaal. Tillerson lisas, et sellisel teol peaksid olema tõsised tagajärjed.

Moskva on nimetanud süüdistusi alusetuteks.

Vene topeltagent Sergei Skripal ja tema tütar Julia leiti meelemärkuseta 4. märtsil Inglismaal Salisburys. Mõlema seisund on endiselt kriitiline.