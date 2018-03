Ametnikud, teadlased, metsaomanikud ja kodanikuaktivistid alustavad teisipäeval Kultuurikatlas kahe aasta pikkust protsessi, mille käigus peaks valmima järgmise aastakümne Eesti metsanduse arengukava, milles muu hulgas pannakse paika, kui palju tohib Eesti metsa järgmisel kümnendil raiuda.

Eesti Päevaleht kirjutab, et kuigi tegevused on alles planeerimisjärgus, on kaasamine kodanikuaktivistide terava tähelepanu all, sest nad kardavad, et ministeerium ei taha tegelikult nendega arvestada.

Eesti Metsa Abiks (EMA) üks eestvedajaid Linda-Mari Väli selgitas, et nende ühenduse eesmärk on lihtne: „Meie soov järgmise kümnendi arengukava jaoks on, et raiemahud väheneksid.”

Viimase viie aasta jooksul on Eesti raiemaht olnud 10–11 miljonit tihumeetrit aastas. Keskkonnaministeeriumi arvutuste järgi saab selliseid arve veel näha ja need peaksid isegi suurenema, sest ministeeriumi arvutuste järgi saab üha rohkem metsa raieküpseks.

