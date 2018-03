„Kindlasti on vaja õppimisest erinevatel põhjustel eemale jäänuid motiveerida ja toetada, et innustada neid õpinguid jätkama. Selleks võib pakkuda õppimisoskust arendavaid kursusi, sh ka e-õpet, nõustamist ja individuaalset juhendamist. Vajadusel saab korraldada ka lastehoiuteenust. Õppeasutustel on võimalus planeerida tegevused, mis lähtuvad piirkonna eripäradest ning arvestavad ka õppeasutuse enda võimalusi ja arenguvajadusi,“ toob Parve välja ning julgustab koole taotlusi esitama.

Eelistatakse suuremaid koole

Käesolevast „Keskhariduseta täiskasvanute tagasitoomine tasemeõppesse“ taotlusvoorust on oodatud toetust taotlema mittestatsionaarses õppevormis põhi- ja/või keskharidust pakkuvad õppeasutused, kus on vähemalt kolmel viimasel õppeaastal korraldatud mittestatsionaarset õpet, millest on osa võtnud vähemalt 75 õppurit, või riigigümnaasium, milles toimub mittestatsionaarne õpe. Taotluse saavad esitada ka mitu kooli koos.



Vooru kogumaht on 4,5 miljonit eurot, millest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus 85% ja riiklik kaasfinantseering 15%. Ühele projektile antakse toetust kuni 250 000 eurot.



Taotlusvoor on avatud 11. maini 2018 kl 17.00 ning seda viib läbi SA Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.



Huvilistele korraldab Innove taotlemist tutvustava infopäeva 27. märtsil Tallinnas.