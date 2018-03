Kuigi seni on meid rõõmustanud juba hulga soojemad ilmad, tuleb nädala lõpus taas käpikute ja talvesaabaste järele haarata. Neljapäeval sajab lund ning nii öösel kui päeval on miinuskraadid.

Prognoosi järgi tuleb täna pilves ja enamasti vihmane ilm. Õhutemperatuur jääb päeval +2..+7°C vahemikku.

Atlandi ookeani kohalt pärit soe õhumass on Riikliku Ilmateenistuse andmetel vallutanud Lääne- ja Kesk-Euroopa ning liigub edasi Läänemere poole. Soojas õhumassis tekib Kesk-Euroopa kohal uus osatsüklon, mis liigub teisipäeval üle Läänemere põhja poole ning toob kaasa niiskust. Öö tuleb kõikjal vihmane, hommikuks saab suurem sadu läbi ning ennelõunal võib vaid üksikutes kohtades nõrk vihmasabin tulla. Keskpäeva paiku hakkab saartel uuesti vihma sadama ja õhtul laieneb sadu üle Mandri-Eesti. Puhub võrdlemisi tugev kagu- ja lõunatuul. Õhutemperatuur on öösel +1..+3, päeval +2..+7°C.



Kolmapäeval liigub madalrõhkkond üle Lõuna-Soome edasi Karjala poole, selle lohk liigub üle Eesti ja seejärel pöördub õhuvool loodesse, kust tuleb külmemat õhku. Öösel sajab vihma ja lörtsi, pärast keskööd muutub loode poolt alates sadu lumisemaks. Päevaks madalrõhulohk eemaldub ja pilvemass kaugeneb, sajuhooge on veel põhiliselt Kagu-Eestis. Öö hakul puhub edelatuul, pärast keskööd pöördub saartest alates loodesse ja põhja ning paisub tugevaks. Õhutemperatuur on 0..+4°C, hommikuks langeb saartel ja Loode-Eestis kuni -2°C-ni, päeval on -1..+2°C.



Neljapäeval laieneb Skandinaavia kohal tekkinud kõrgrõhkkond Läänemere äärde ja selle serva mööda tuleb Eestisse külma juurde. Tõusva õhurõhu foonil on meil üksikuid lumehooge. Puhub tugev põhjakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel -3..-8, päeval on -2..-5°C.