Briti peaminister Theresa May süüdistas esmaspäeval parlamendi ees kõnet pidades endise spiooni ja tolle tütre mürgitamises Venemaad, vahendab BBC.

May sõnas, et 4. märtsil närvimürgi tagajärjel koomas Sergei Skripali ja mehe tütre Julia surmade taga on väga tõenäoliselt Venemaa. May kinnitas, et kutsus Vene suursaadiku vaibale, et too seletaks, kas tegemist oli Vene võimude tööga või ei suuda Venemaa oma kuuluvuses olevaid mürgiseid aineid korralikult kontrolli all hoida.

4. märtsil einestas Skripal tütar Juliaga Salisburys ühes pitsarestoranis, kus Skripal imelikult käituma hakkas ja tütrel otsekohe lahkuda käskis. Pitsarestoranist leiti ohtliku närvimürgi jälgi. Skripal koos tütrega oli lähedalasuva pargipingi peal kokku vajunud. Praegu on mõlema tervislik seisnud tõsine, kuid stabiilne. Ka politseinik, kes neile esmaabi andis, viibib haiglaravil.

Sergei Skripal tegi 90ndatel aastatel Vene sõjaväeluures töötamise ajal koostööd Briti MI6-ga.