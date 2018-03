"Kuuuurijaga" võtsid paaripäevase vahega ühendust Tiina ja Kalju Põlvast. Tegemist on üksikute inimestega, kes teineteist ei tunne, kuid nende mured ja hirmud on samad.

Tiinat kirjeldas muu hulgas häirivat intsidenti, kui mees tahtis ravi käigus tema intiimpiirkonda katsuda. Raig olevat seletanud, et kuna "seal on kõik kinni, siis teised püüdlused ravida ja aidata ei jõua kohale". Tiinal olid jalas väikesed püksikud ja peal õhuke lina ning ehkki ta püüdis jalgu kõvasti kokku suruda, puudutas ravitseja ka tema intiimpiirkonda. Tiina ei julgenud midagi öelda ja maksis tunniajase seansi eest paarkümmend eurot.

Tiina on Raigile üle kandnud 830 eurot ja ta kardab, et kuna ta pole piisavalt raha üle kandnud, teeb Raig talle ka "kaugreikit", mille pärast tal hakkab lausa halb. Raig olevat ka tunnistanud, et teeb talle kaugreikit. Tiina jaoks on kõige õudsemad unetud ööd.

Selleks, et end ravitseja eest kaitsta, mässis ta end ööseks fooliumisse. Selle olevat aga tema käsi öösel jõuga pealt ära visanud.

Ka Tiina tütar Janne kinnitas "Kuuuurijale", et emaga oli enne Raigiga kohtumist kõik korras ja mees kuritarviab tema ema.

Mihkel Raig ütles "Kuuuurijale", et mingit kaugreikit ta Tiinale ei tee ja piinamisega ta ei tegele. Käe püksipanemist ta eitas: "Seda ma küll ei mäleta, seal pole mingeid tšakraid."

83-aastane Kalju pole samuti kunagi varem ühegi vaimse häirega hädas olnud. Kalju sõnul algasid tema probleemid siis, kui ta ei suutnud bioenergeetik Ervin Hurdale tasuda 200-euroste ravimiteeest. Kalju sõnul saatis Hurt talle paha vaimu, kes kimbutab teda igapäevaselt. Paha vaimuga toimetulemiseks kasutab Kalju laadimata õhupüstolit ja elektrimasinat.

Ervin Hurt kinnitas, et ta selgitab alati klientidele, et ravimeid ja teenuseid tuleb osta enda võimalustele vastavalt. Hiljem selgitas ta, et saatis ravimite hinna Kaljule ruupiates, mis on tegelikult umbes paar eurot. Ervin kinnitas ka Kaljule, et ta pole talle needust peale pannud, sest tema musta maagiaga ei tegele. "Need, kes teisele needuse peale panevad, neile tuleb see kümnekordselt tagasi," rõhutas Hurt.

Ervin Hurt tunnetas pisarsilmil, et Kaljul käib külas tema varalahkunud poeg. Lisaks arvas ta, et Kaljut võib kimbutada radikuliit, mis võib teinekord jalakrampidena väljenduda. Ervin andis Kaljule ka Indiast toodud salvi, mis aga paarinädalase kasutamise järel mõju ei avaldanud.