Möödunud nädalal tuli välja, et osa jutust, mida eksmiss Madli Vilsar rääkis nii "Kuuuurijale" kui ka teistele Eesti meediaväljaannetele härra Iraj Zandi kohta, ei pea paika. Vilsar väitis, et ajakirjanik manipuleeris temaga ja naine võttis kõik Zandi kohta tehtud süüdistused tagasi.

Eksmiss Madli Vilsar teatas eelmisel nädalal, et meedias on tema kohta levitatud eksitavat infot ja kurikuulus Iraj Zand ei ole teda kunagi vägistanud, uimastanud, manipuleerinud ega šantažeerinud.

"Mind manipuleeriti ja survestati meediaväljannete poolt esitama avaldusi Iraj Zandi vastu, mida tõlgendati valesti selleks, et tekitada meediaskandaal. Telesaate juht ütles mulle, et olen toime pannud föderaalse kuriteo USA-s ning pean nõustuma andma ütlusi. Antud ütlusi tõlgendas telesaate juht skandaali tekitamiseks enda äranägemise järgi," sõnas Vilsar.

Vilsar andis möödunud aasta novembri lõpus "Kuuuurija" intervjuus mõista, et kurikuulus härra Zand võis teda uimastada.

"Rääkisime, vaatasime pabereid, et mida teha... Ta pakkus veini ja ma ei keeldunud veinist. Alguses ei tundunud midagi imelikku," ütles saates anonüümsena esinenud eksmiss. Ühel hetkel hakkas aga pilt tema silme ees virvendama ja ta leidis end ihualasti Zandi voodist. "Ma mäletan häguselt seda juttu, et kui suur telekas tal kodus on. Mäletan, et see telekas virvendas mul ees. See oli viimane asi."

Järgmisel päeval ärgates oli Vilsar üksi. "Läksin niivõrd ruttu minema. Politseisse ma ei läinud, sest ma tundsin ennast ise rohkem süüdi. Praegu võin küll mõelda, et miks ma nii loll olin ja kohe midagi ei teinud, aga toona tundsin end ise süüdi selles, et ta minuga nii käitus. Et ma ise andsin põhjust." Hiljem olevat Zand teda šantažeerinud, et teiste noorte naistega tutvuda.