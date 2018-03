Tallinna kesklinnas valitses õhtuse tipptunni ajal mõõtmatult suur ummik, kuna esmaspäeval suleti remondi tõttu üks sõidetavamaid tänavaid.

TREV-2 GRUPP AS alustas täna ehitustöödega Gonsiori tänaval, Maneeži tänava ja Pronksi tänava vahelisel lõigul ja selle käigus muudeti oluliselt piirkonna liikluskorraldust.



Mööda Estonia puiesteed Lasnamäe suunas sõitvad liiklejad on suunatud A. Laikmaa tänavale, kas Narva mnt. või Rävala pst. poole, kust edasi on võimalik jätkata liiklemist Lasnamäe suunas. Gonsiori tänavalt Kesklinna suunas liiklejad on suunatud Pronksi tänava ristmikult kahes sõidureas Tartu mnt. ning ühes sõidureas Narva mnt. poole. Maneeži, V. Reimani, Raua ning Kivisilla tänavad muutuvad tupiktänavateks ning seoses sellega muutub V. Reimani tänav kahesuunaliseks ning antud tänaval muudetakse parkimiskorraldust.

Liinide nr 3, 20, 20A, 31, 53, 55, 56, 60, 63, 67 ja 68 autobussid suunatakse erinevatele ümbersõidu marsruutidele A. Laikmaa – Rävala pst. – Tartu mnt. – Fr. R. Kreutzwaldi tänavate kaudu. Bussid jäävad peatuma Kivisilla peatuses, kuid teostavad Gonsiori tänaval tagasipöörde ning suunduvad eelnevalt nimetatud marsruudile. Fr. R. Kreutzwaldi tänav lõigus Tartu mnt. – Gonsiori tänav suunaga Gonsiori tänava poole jääb avatuks ainult ühistranspordile. Fr. R. Kreutzwaldi tänavale on võimalik pääseda mööda Pronksi ja Raua tänavat.