Tähepargi kodude nime all kerkib Tartu kesklinna Tähe, Pargi ja Päeva tänavate vahele kokku seitse uut kortermaja.

Tähepargi kodude ehitustööd algavad 2018. aasta märtsis. Esmalt ehitatakse valmis neli kortermaja ja esimesed elanikud saavad oma uutesse kodudesse kolida sisse 2019. aasta kevadel. Ülejäänud kolme korterelamu valmimine on plaanis 2020. aastal.

Uude elukvartalisse kerkivad arhitekt Anu Tammemägi loodud ühtse arhitektuuriga kahe- kuni kolmekorruselised privaatsed kortermajad. Igas elumajas on 6–7 korterit, kolmekorruselistes majades ka lift. Hoonete energiaklass on B. Kogu elukvartali parkimine on viidud maa alla, jättes nii hoonete ümbrusesse enam rohelust ja avarust.

Korterite siseviimistluspaketid on välja töötatud koostöös sisearhitektide Eerik Olle ja Ahti Peetersooga ning neis kohtuvad kesklinna modernsus ja Karlova puitvillade ajalooline hõng.

Kahe- kuni neljatoaliste korterite suurus jääb vahemikku 39–109 ruutmeetrit.

