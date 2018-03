Õhtuleht avaldab Eesti 100. sünnipäeva puhul videote seeria, kus armastatud ja tuntud inimesed edastavad oma õnnesoovid meie armsale Eestile ning jagavad ka oma kõige eredamat Maarjamaaga seotud mälestust.

Nõmme Kalju jalgpallur ja väravavahtide treener Paavel Londak soovib Eestile sünnipäevaks edu, rahu ja head ilma. "Minu kõige säravam mälestus Eestist on aga see, kui me võitsime Eurovisioni," meenutab ta ning lisab, et oli sel toredal päeval Viljandis jalkat mängimas. Vaata jalgpalluri täispikka mõtisklust videost!