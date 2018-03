Kinnisvaraarendusettevõte AS Pro Kapital Grupp reorganiseerib oma tütarettevõtte Pro Halduse OÜ ja vähendab haldusteenuste äritegevust Eestis.

"Eesmärgiks on vähendada haldusteenuste mahtu, mis ei ole olnud seotud ettevõtte põhilise äritegevusega. Meie siht on keskenduda oma peamisele äritegevusele – eluasemete ja ärikinnisvara arendamine positiivse tõusutrendiga turul ja osutada teenuseid, mis on seotud grupi põhitegevusega," ütles Pro Kapital Grupi juhatuse esimese Paolo Michelozzi börsiteate vahendusel.

"Vähendades hallatavate kinnistute arvu annab haldajate meeskonnale võimaluse keskenduda uutele arendustele," lisas ta.

Haldusteenuste osutamise eesmärgiks on olnud ja on ka edaspidi kõrge kvaliteediga haldusteenuste osutamine eluaseme ostjatele ja tagasiside saamine majade haldamisega seonduvatest probleemidest, et kasutada edaspidi antud informatsiooni sarnaste probleemide tekkimise vältimiseks uutes Pro Kapitali arendustes.

Teistele kinnistutele haldusteenuste osutamine ei ole olnud kontserni põhistrateegia osa ega ole toonud olulist tulu grupile. Seetõttu on otsustatud, et Pro Kapital keskendub haldusteenuste osutamisele ainult viimastel aastatel Pro Kapitali poolt arendatud ja edaspidi arendatavatel kinnistutel. Haldusteenuste osutamise lepingud ülejäänud kinnistutel lõpetatakse järgnevate lähikuude jooksul.

Eesti haldusteenuste äritegevuse reorganiseerimise mõju grupile on järgnev: 2017. aasta finantstulemuste põhjal väheneb kontserni käive ligi 1,4 miljoni euro võrra ja brutokasum 155 000 euro võrra. Reorganiseerimine ei oma olulist mõju kontserni kasumlikkusele.

Allikas: BNS

