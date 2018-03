Venemaa president Vladimir Putin lubas nädalavahetusel ennast intervjueerida ameeriklannast reporteril Megyn Kellyl. NBC kanalil näidatud intervjuus spekuleeris Putin, et USA 2016. aasta valimistesse ei sekkunud mitte Vene häkkerid, vaid hoopis teistest rahvustest isikuid.

Eriprokurör Robert Muelleri süüdistused kolmeteistkümnele Venemaa kodanikule ja kolmele Vene ettevõttele jätavad Putini külmaks. Kui Kelly teema üles võttis, vastas Putin ükskõikselt: „No ja mis siis, kui ongi venelased? Venelasi on 146 miljonit. Mis siis? Mind ei huvita. Mind ei huvita üldse... Need isikud ei esinda Vene riigi huve.“

Putin rakendas seejärel oma klassikalist whataboutism'i („Aga teised ka...“ eesti k. - toim.), visates õhku mitmeid erinevaid võimalusi, kes tema arvates võisid 2016. aastal Ameerika presidendivalimistesse sekkumise taga olla. Loetelu ja spekulatsioonid näitavad, et vandenõuteooriate tekitamine ja whataboutism on Vene presidendil hästi käpas: „Aga äkki polnudki need venelased? Äkki olid ukrainlased, tatarlased, juudid, lihtsalt Vene kodakonsusega? Äkki topeltkodakonsusega inimesed? Või äkki hoopis keegi rohelise kaardiga [roheline kaart on USA elamisluba - toim.]. Äkki ameeriklased maksid selle töö ise kinni? Aga kuidas teie seda teate? Mina küll ei tea...“