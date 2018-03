Nädalavahetuse kuumim peopaik jättis suhtestaatused ukse taha!



I'm not single,

I'm not taken,

I'm simply on reserve

for the ones who deserve my company...

Just nii võis öelda laupäeval, kui klubi Teater avas uksed kauaoodatud Singles Party'le "My Boyfriend is out of Tallinn". Üheks ööks võis unustada suhtestaatused ja nautida väärt seltskonda.

Säraküünlad, kullasadu ja karged joogid täitsid saali ülemeelikute pidulistega ning tantsu jätkus nii tantsuplatsile, lavalaudadele kui ka lettidele.