Venemaal presidendivalimiste eel valminud Andrei Kondrašovi enam kui kaks tundi kestvas portreefilmis „Putin“ teatas Venemaa president Vladimir Putin mõnevõrra ootamatult, et Saksamaa liidukantsler Angela Merkel saadab talle vahel paar pudelit Radebergeri õlut.

Vladimir Putinist sai Saksa ja just Radebergeri õlle austaja Dresdenis, kus ta aastatel 1985–1990 töötas KGB residendina. Saksa meedia on varem teatanud, et Vladimir Putin õppis Dresdenis hoolsalt saksa keelt, jõi nädalas neli liitrit ehk kaheksa pudelit Radebergeri õlut ja oli kõrtsis Am Thor püsikunde.

Angela Merkel tunnistas esmaspäeval enne uue valitsuse koalitsioonilepingu allkirjastamist, et on tõepoolest vahel Putinile Saksa õlut saatnud. Liidukantsler lisas, et tema on saanud Putinilt vastu väga head suitsukala.