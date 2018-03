Laupäeval abieluranda sõudnud Eesti mitmevõistleja Grete Šadeiko ja tema kallim Robert Griffin III tabati pulmajärgsel päeval Miami rannal võrkpalli mängimas, vahendab TMZ.

Portaal kirjutab, et Griffinid suundusid põhimõtteliselt otse altari eest randa, kus nad pidasid maha tulise võrkpallimatši ja jäid muidugi ka paparatsode kaamera ette.

Robert Griffini jaoks on tegu teise abieluga. Möödunud aastal lahutas ta Rebecca Liddicoatist. Gretel ja Robertil on mullu suvel sündinud tütar Gloria, endise naisega on Robertil samuti laps.

Vaata fotosid rannas vallatlevatest Griffinitest TMZ-st.