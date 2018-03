Eile Kanal 2-s startinud teleshows "Legendide lahing" tegi saatejuhidebüüdi hurmav lauljanna, aasta naisartisti tiitliga pärjatud Liis Lemsalu. Algselt pidi seda rolli kandma aga telenägu ja seltskonnastaar Grete Klein. Mis juhtus?



"Kahjuks juhtus selline kahetsusväärne lugu, et Grete Klein haigestus vahetult enne saate salvestust grippi. Ent meil on hea meel, et Liis Lemsalu leidis oma väga kiires ajagraafikus võimaluse tulla „Legendide lahingut“ juhtima," ütleb Kanal 2 turundusspetsialist.



Liis Lemsalu ja räpilegendide Genka ning Chalice’i eestvedamisel selgub tempokas saates, kes avaliku elu tegelastest on ägedaim riimiseadja ja kelle sõna tabab täpselt kümnesse. Esimeses "Legendide lahingus" võis näha, kuidas riimioskused panid proovile Koit Toome ja Getter Jaani; Inga Lunge ja Rauno Märks, Krista Lensin ja Anu Saagim.