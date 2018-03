Reformierakonna peasekretäri kandidaadina leheveergudele ilmunud Kert Valdaru pole enda sõnul sugugi poliitikakauge, kuigi avalikkus tema tegudest laiemalt ei tea. Ta ütleb, et viimase aasta jooksul on ta näinud poliitiliste otsuste mõju ka kõrvalt Astangu Rehabilitatsiooni keskuse juhina. Valdaru sõnul tähendab peasekretäriks kandideerimine tema jaoks suurt elumuutust, sest iga tema samm, sõna ja tegu saavad olema tähelepanu all. "Ma loodan, et selle tõttu ei kannata perekond," sõnab ta. "Teiselt poolt jällegi, kui vaadata minu senist töökarjääri, siis ma olen tänaseks töötanud üle 15 aasta avalikus sektroris ja ma arvan, et on aeg avalikust sektorist edasi liikuda," ütleb ta, et kavatseb saadud teadmisi ka rakendada. Ettepaneku peasekretäri kohale kandideerida tegi Valdarule veebruaris Kaja Kallas, kellega ollakse sõbrad juba ülikooliajast. "Vestlesime tänasest poliitolukorrast, rääkisime tulevikuvaatest, milline võiks olla edumeelne Eesti ja ka sellest, mis on täna Reformierakonna olukord. Ja sellise pikaksveninud vestluse käigus jõudis Kaja sinna, et ta tegi mulle ettepaneku, et Kert, mis sa nagu arvad, kui sa kaaluksid peasekretäriks kandideerimist?" Valdaru sõnul võttis ta otsuse langetamiseks aega ning jõudis lõpuks järeldusele, et kui aprillis Reformierakonna uus valitav juhatus ta kinnitab, on ta ülesandeks valmis.

Oma plaanidest on Valdaru teavitanud ka praegust tööandjat Sotsiaalministeeriumi, kuid viimast tööpäeva pole paika veel pandud. "Kõigepealt tuleb ikkagi ära oodata otsus... aga kui peaks juhtuma, et üldkogu uus juhatus mind kinnitab, siis ma olen valmis praktiliselt koheselt tööle asuma," ütleb ta. "Sinna on circa üle kuu aja aega. Astanguga olen ma veel seotud: saan siin enda poolt kenasti otsad kokku siduda ja anda väga võimekale meeskonnale edasi, mis me oleme siin aasta jooksul teinud ja saavutanud."

Aitas valmistuda valimisteks Valdaru ei nõustu, et varasemalt pole ta poliitikaga seotud olnud. "Poliitikat ei kujunda ainult erakonnad. Ma olen olnud 15 aastat avalikus sektoris, töötanud osakonna juhatajana ja ka keskuste juhatajana, kelle üheks ülesandeks on just aidata poliitikutel poliitikat kujundada," selgitab ta ja lisab, et on ministeeriumi tasandil olnud ka seadusloome juures. "Sisekaitseakadeemias töötades olen ma saanud poliitika kujundamisesse panustada läbi erinevate uuringute ehk erinevate analüüside." Ta lisab, et rehabilitatsiooni keskuses töötades on ta näinud ka seda, kuidas seaduseks saanud otsuseid on või ei ole võimalik üldse reaalselt rakendada. "Ma olen erinevates rollides poliitika kujundamisega alati kokku puutunud ja üks oluline asi veel: kuigi ma ei ole olnud erakonnas aktiivne riiklikul tasandil, siis olen olnud tunduvalt aktiivsem kohalikul tasandil," selgutab Valdaru, et aitas Reformierakonnal valmistuda kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks, luues programme ja tegevuskavasid. Poliitilistest tagatubadest on meediani jõudnud arvamus, et Valdarust võib saada ühenduslüli Reformierakonna võimaliku peaministrikandidaadi Kaja Kallase ja presidendi Kersti Kaljulaidi vahel. "Mina ei tea, mis tagatoast te räägite ja ma ei ole kuulnud sellisest kokkuleppest," vastab Valdaru, kui paluda temalt selle kohta kommentaari.