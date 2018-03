Hiinas tehtud imeriista Tesla Saver ECO reklaam lubab kasutajale kuni poole väiksemat elektriarvet. Kuid see pole veel kõik! Õhtuleht kontrollib järele, kas ilusad lubadused peavad paika või on see lihtlabane katse keskkonnasõbralikke inimesi pügada.

Istud kodus küünlavalgel, põrandaküte väljas, ainsaks sõbraks vaid patareidega raadiokökats, sest ei raatsi elektri eest maksta? Ära heida meelt, su murele on lahendus – Tesla Saver ECO! Eestikeelne veebilehekülg reklaamib seadet, kui suurimat leiutist pärast elektripirni ja lubab kokku pudrumäed ja piimajõed. Ja see aparaat maksab vaid 39.99 eurot. Seda on vähem kui kümnendik miinimumpalgast!

„On teada, et elektrifirmad petavad inimesi pidevalt tõusvate elektriarvetega! Õnneks optimeerib uus energiasäästlik lahendus energiatarbimist, stabiliseerib elektrilist pinget ja parandab seadme võimsust. See kõik viib elektritarbimise vähenemisele sinu kodus, korteris või kontoris,“ kuulutab veebileht, mis müüb toodet Eesti turule.

Arvatavasti juriidiliste probleemide maandamiseks on kodulehel peaaegu iga reklaamlause taga tärn, mis tähendab, et tulemused on individuaalsed ning võivad olenevalt inimesest varieeruda. „Tootja ei garanteeri kõigile samu tulemusi,“ seisab Tesla Saver ECO müügilehel.