„Eelnõu julgustab usutavasti hoolduskoormust jagama nende vahel, kes sügava puudega isiku hooldamisse panustavad,“ rääkis Haukanõmm. Ta lisas, et eesmärk peab olema, et hoolduspuhkust saaksid ka need, kes ei tee tööd töölepingu alusel. „Töö sisu ja vorm on pidevas muutuses, seega on hoolduspuhkuse võimaldamine ainult töölepingu alusel töötavale hooldajale liiga kitsas ja ajale jalgu jääv lähenemine.“

Esimene samm hoolduskoormuse vähendamise suunas

Istungil märgiti, et kehtiv töölepingu seadus võimaldab puudega lapse vanemal, eestkostjal või hooldajal saada lisapuhkepäevi selleks, et tegeleda lapse erivajadustega, kuid sügava puudega täiskasvanu lähedastel ja määratud hooldajatel sarnast puhkuse saamise õigust ei ole. Jäi kõlama, et hoolduspuhkus on esimene samm hoolduskoormuse vähendamise suunas.

Toodi välja, et puhkust hakatakse hüvitama töötasu alammäära alusel. Hoolduspuhkuse taotlemisel, arvutamisel, maksmisel ja hüvitamisel kohaldatakse sarnaseid põhimõtteid nagu tasustatud lapsepuhkuse taotlemisel, arvutamisel, maksmisel ja hüvitamisel.

Eelnõu järgi on töötajal puhkusele õigus, kui ta on sügava puudega täisealise vanem, vanavanem, õde, vend, laps või lapselaps. Samuti, kui ta on abikaasa või registreeritud elukaaslane, eestkostja või kohaliku omavalitsuse määratud hooldaja.

Istungist võttis osa ja tutvustas eelnõu tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski.