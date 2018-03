Kinotabelis teise koha saavutas „Must panter“ („Black Panther“), mis on kinos kolmandat nädalat. Eelmisel nädalal istus kinotooli selle filmi nautimiseks 4196 inimest, kokku on filmi vaadanud 33 123 kinokülastajat ning film on teeninud 31 366 eurot.

Kokku on „Klassikokkutuleku“ järjeosa kinos vaadanud 128 480 inimest ning film on teenis eelmisel nädalal korraliku tulu: 53 308 eurot.

Eelmise nädala Eesti kino top 7 edetabel suuri üllatusi ei valmista. Juba neljandat nädalat kinodes jooksev Eesti komöödia „Klassikokkutulek 2: Pulmad ja matused“ on siiani kinokülastajate lemmik siiani – eelmisel nädalal käis seda kinos vaatamas 7899 inimest.

Neljandale kohale jäi Oscarivõitjast „Vee puudutus“ („The Shape of Water“), mis kinos kolmandat nädalat. Eelmisel nädalal vaatas seda filmi 3145 kinokülastajat, kokku on filmi vaadanud 14 764 inimest ning filmi kassa on 20 845 eurot.

Viiendaks jäi „Mängude õhtu“ („Game Night“), mis tabelis teist nädalat, eelmisel nädalal vaatas seda kino 2839 inimest, kokku on filmi vaadanud 9548 inimest, filmi kassa on 18 992 eurot.

„Punane varblane“ („Red Sparrow“) on kinos teist nädalat, vaatajaid kogus film möödunud nädalal 2670, kokku on seda vaadanud 9027 kinokülastajat, tulu on film teeninud 17 648 eurot.