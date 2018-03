"Kuuuurija" toob täna õhtul televaatajateni kolm skandaalset teemat. Katrin Lust paljastab, kuidas satuti sensitiivide lõksu ning langeti nende ohvriks. Samuti toob õhtune saade ekraanile Hendrik Toompere teravad kommentaarid ja ühiskonnakriitilised postitused - kas mees ei karda riigipalgal olles tööd kaotada? Ning eelkõige annab Katrin Lust avameelselt vastulause eksmiss Madli Vilsarile.

Kuidas kaitsta end kurjade vaimude eest? "Kuuuurija" poole pöördusid Kalju ja Tiina Põlvamaalt, kes rääkisid sellest, kuidas nad on mõlemad sensitiivide ohvriks langenud ja missuguste hirmudega nad igapäevaselt elavad. Kalju on kurja vaimuga võitluses appi võtnud eriti ekstreemsed meetodid. Enda kaitseks on ta pidanud kasutusele võtma isegi õhupüssi ja muud enda leiutatud elektroonilised meetmed. Kuidas neid inimesi aidata, miks nad ei leia abi arstiabist ning kas tuleks hoopis kiriku poole pöörduda?

Teine lugu räägib sellest, kuidas Hendrik Toompere kartmatuna Facebookis arvamust avaldab. Draamateatri näitleja ja lavastaja veedab varjamatult aega Facebookis ja teeb sinna teravaid ja ühiskonnakriitilisi postitusi. Kust võtab riigipalgal töötav Toompere julguse niimoodi sõna võtta ja kas ta ei karda oma töö pärast?