Maksu- ja tolliameti kohustus on kaupade riiki lubamisele väljastpoolt Euroopa Liitu muu hulgas kontrollida ka seda, kas need vastavad tooteohutuse nõuetele ja kas kõik ettenähtud tingimused on täidetud.

"Nende kaevandajate tellimine jätkub ja ka praegu ei vasta need ikka veel nõuetele ja seetõttu on nende vabasse ringlusesse lubamine peatatud," selgitab Tampere ja ütleb, et kui kauba osas nõuded täidetud saavad, on võimalik need siiski vabasse ringlusesse lasta.



Maksu- ja tolliamet soovitab inimestel, kes väljastpoolt Euroopa Liitu kaupu tellivad jälgida, et korrektne CE-märgistus ja muu vajalik teave tootel olemas oleks. "Peab arvestama, et nõudeid rikkuvate kaupade puhul on tollil kohustus neid ringlusesse mitte lubada," märgib Tampere.

Mis asi on krüptoraha?

Eesti Krüptoraha Liidu kodulehel on kõik puust ette ja punaseks lahti seletatud.

Krüptoraha on üks alaliik digitaalrahast. Digitaalraha on alternatiiv füüsilisele rahale nagu näiteks paberraha. Digitaalrahaks nimetatakse digitaalses vormis ühikut, mis esindab mingisugust vääringut.

Digitaalraha jaguneb omakorda virtuaalrahadeks ning krüptorahadeks. Virtuaalraha on kasutusel erinevates arvutimängudes tokenite või krediidina.

Krüptorahaks nimetatakse rahasüsteemi, mida traditsiooniliselt iseloomustab matemaatilistel alustel üles ehitatud turvalisus. See tähendab, et kui tavaliselt hoiavad pangad ja finantsasutused arveldajal silma peal, on krüptovaluuta turvatud krüptogaafia alusel ehk matemaatiliselt. Arveldada saab anonüümselt.

Mida kaevandatakse?

Üheks krüptoraha tüübiks on näiteks bitcoin, mille väärtus on võrdeline kullastandardiga. Sarnaselt kullale on bitcoine limiteeritud koguses ning neid saab juurde kaevandada, küll mitte sõna otseses mõttes.