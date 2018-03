89aastane nunn, kes protsessis poptäht Katy Perryga Los Angelese kloostrihoone müügi pärast, varises reedel kohtumajas kokku ja suri.

Õde Catherine Rose Holzman oli 2015. aastal koos teise nunnaga lubanud müüa vana kloostrihoone ühele restoraniomanikule. Dana Hollister lubas sinna butiikhotelli rajada.

Kuid Los Angelese peapiiskopkond langetas samal ajal otsuse müüa vana klooster 14,5 miljoni eest Perryle, kes kavatseb hoone renoveerida ning sinna elama kolida. Popkuulsus ja peapiiskopkond kaebasid seepeale Hollisteri kohtusse.

Holzman ja teine nunn - kes on nüüd ainus elusolev Maarja Pärispatuta Südame õdede ordu liige - väitsid vastu, et neil on õigus oma kauaseks elukohaks olnud kloostrit müüa, ehkki peapiiskopkond oli nad 2011. aastal sealt välja tõstnud. Nunnad aga olid veendumusel, et nende ordu kuulub otse Vatikani alla.

Vandekohus otsustas mullu siiski, et Hollister oli müügitehingule vahele seganud. Restoraniomanik peab maksma 15 miljonit dollarit kahjutasu, mis jagatakse Perry ja peapiiskopkonna vahel. See raha võib saamata jääda: Hollister on enda väitel pankrotis.