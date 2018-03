Poliitringkondades sahistatakse, et Europarlamendi saadik Indrek Tarand peab Vabaerakonnaga plaani, et järgmistel valimistel nende ridades kandideerida.

Tarand ise siiski kinnitab, et sahinad ei vasta mitte kuidagi tõele. „Nad ütlesid, et see pidi juhtuma neljapäeval. Ma ei tea, neljapäeval olen ma Strasbourgis Euroopa Parlamedis, kus pole ühtegi Vabaerakonna liiget,“ naerab Tarand.

Huvitav, kus kohast kõlakas liikvele läks?