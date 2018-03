Eesti vabariigi 100. sünnipäeva puhul saadab president Kersti Kaljulaid koos EV100 korraldustoimkonnaga kõigile saja-aastastele ja vanematele eestlastele hõbedase meenemündi.

Vecherka kirjutab, et tavaliselt saadab president kõigile 100. sünnipäeva tähistavatele eestlastele õnnesoovid. Sel aastal saavad kõik need inimesed lisaks ka juubelimündi.

Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud hõbedase meenemündi kujundus on sündinud Margus Kadariku ja Toomas Nikluse koostöös. Mündil on kujutatud Eesti sinimustvalget siluetti maakeral. Taevavõlvil on Kristjan Jaak Petersoni luuleread "Kas siis selle maa keel laulu tuules ei või taevani tõustes üles igavikku omale otsida". Sellise mündi saavad endale umbes kakssada inimest.