Liza Minnelli poolõde Lorna Luft kukkus pärast esinemist Londoni džässiklubis kokku ning haiglas tuvastati tal ajukasvaja.

The Telegraphi teatel oli abikaasa Colin Freemanil tekkinud Lorna pärast mure juba etteaste ajal, kui too laulusõnu ja monoloogi osi unustas. Teleprodutsent ja Broadway staar Luft (65) on üle kuue aasta võidelnud rinnavähiga, kuid nüüdseks olid haigusnähud kadunud.

Minnelli ja Lufti ema oli Hollywoodi legend Judy Garland.