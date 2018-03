2018. aasta Eurovisioni võitjat hakati ennustatama juba enne, kui enamus riike oma võistlusloo valinud olid. Kui pikalt on favoriidiks peetud meie Elina Nechayeva külmavärinaid tekitavat "La forzat", siis nüüd on liidrikoha napsanud Iisraeli esindav Netta Barzali, kelle võistluslugu internetti lekkis.

Suurim Eurovisioni uudiseid koondav veebisait eurovisionworld.com on pikalt pidanud ennustusportaalide ülevaadet ning kui varem ennustati selleaastase Eurovisioni võitu nii Bulgaariale kui Eestile, on Iisraeli hullumeelne võistluslugu "Toy" nüüd esikohale tõusnud.

Tegelikkuses on Iisraeli võistlusloo avaldamiseni veel aega, kuid see lekkis kuidagi internetti ning võitis koheselt fännide südamed. Barzali lugu on väga omapärane, mille sarnast polegi Eurovisionil varem nähtud.

Kuula lugu ja anna teada, mida arvad Iisraeli loost sina!