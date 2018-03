Ehkki Bill Cosby eitab kategooriliselt, et ta uimastas ja vägistas 2004. aastal oma kodus Andrea Constandi nimelise naise, kinnitab New York Post, et koomik maksis Andreale 2006. aastal 3,5 miljonit dollarit vaikimisraha.

Seni oli teada, et Cosby pääses kohtu alla minekust tänu kokkuleppele, kuid see, kuivõrd üüratu summa ta Constandile maksis, paljastas USA kõmuleht alles nüüd.

Mullusel kohtuprotsessil ei suutnud vandekohus süüdistuse asjus üksmeelele jõuda. Aprillis algab uus protsess 80aastase Cosby üle. Tema taktika on väita, et Constand on tühipaljas väljapressija. Ometi on naisi, kes tippmeelelahutajat uimastamises ja/või seksuaalses kuritarvitamises süüdistavad, nüüdseks juba üle poolesaja.