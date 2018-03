Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo andis esmaspäeval valitsuse otsusega Mumbais suurettevõtjale e-residentsuse. Mukesh Ambani märkis kohtumisel Paloga, et Eesti on suutnud teha lühikese aja jooksul imetlusväärseid edusamme.

„Olen veendunud, et Eesti e-valitsemise lahendused on lihtsasti skaleeritavad kasutuselevõtuks India valitsuses. Me tahame alustada väga tihedat koostööd Eesti helgemate peadega, et need muutused juba lähitulevikus ellu viia,“ rõhutas Ambani oma koostööhuvi tõsidust.