Seoses Kevin Spacey vallandamisega „Kaardimaja“ peaosatäitjaks tõusnud Robin Wrighti ja tema prantslasest noore kallima Clement Giraudet' sõrmes võis hiljuti näha ühesugust kuldsõrmust.

New York Post kahtlustab, et paarike on diskreetselt abielusadamasse sõudnud. Saint Laurent'i moemaja VIP-suhete juht Giraudet tabati esmakordselt näitlejanna seltsist detsembris, mil nad Californias koos puhkasid.

Wright, kel on seljataga abielu Sean Penniga ning lausa kaks kihlust endast 14 aastat noorema näitleja Ben Fosteriga, kinnitas hiljutises intervjuus, et on üliõnnelik.

„Olen tutvunud oma tõelise armastusega. Selleks kulus õige kaua.“