Oled suhtes, kuid kardad, et mees pole sinu jaoks ikkagi see õige. Kardad suhet siiski rikkuda, sest äkki eksid. Kuidas teada, et teie suhtel pikka tulevikku ei ole? Võta õppust kogenud naistelt!

Relationship Rules avaldas seitsme naise kogemuse ja põhjused, miks ja mil nad taipasid, et nende praegune suhe peab lõppema.

1. Ta polnud mees, kellega oleksin tahtnud lapsi saada ja kasvatada