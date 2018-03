Lissabonis läheb Julia Samoilova võistlustulle lauluga "I won't break". Pala on naine kirjutanud kahasse oma abikaasa Alexei Taraniga. Aasta algusepoole, kui naise osalemine veel kindel polnud, avaldas ta intervjuus, et on võistluseks ette valmistanud kaks pala, millest üks on kosmoseteemaline, teine aga muinasjututeemaline.

Samoilova laulutiimis on veel ka Leonid Gutkin, Netta Nimrodi ning Arie Burshtein. Gutkin räägib, et tegu on väga isikiliku lauluga. "See räägib Julia tugevusest, mis nii paljusid inimesi inspireerib. Loos on mainitud liivaloss, mis näeb välja väga habras, kuid on tegelikult sama tugev kui kivi." Julia avaldas, et see lugu räägib temast. "Autorid andsid endast parima, et minu tunded ja mõtted muusikasse panna. See pole niivõrd ballaad, vaid pigem lugu tugevusest."