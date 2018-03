Nepalis Katmandus asuval Tribhuvani rahvusvahelisel lennuväljal tegi ebaõnnestunud maandumise Bangladeshist saabunud reisilennuk, mis kuulus lennufirmale US-Bangla.

Foto sündmuspaigalt (AP/Scanpix)

Lennuk sõitis rajalt välja ning süttis, teatab BBC. Sotsiaalmeedias avaldatud fotodelt on näha, et lennuk on täielikult hävinenud. Väljaande andmeil oli selle pardal 71 inimest - neist 67 reisijat ja 4 meeskonnaliiget. Õnnetus juhtus kohaliku aja järgi kella poole kolme paiku pärastlõunal.

“Oleme siiani leidnud 50 surnukeha,” ütles meediale armee kõneisik Gokul Bhandari, kelle sõnul on veel teadmata 9 inimese saatus. Uudise ilmumise ajaks oli haiglasse toimetatud 17 inimest.

Kohaliku meedia teatel oli tegemist Bombardier Dash 8 - Q400-ga, mis mahutab 78 reisijat, kuid ametlikku kinnitust pole seesugune info veel saanud.