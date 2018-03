„Ma mõtlesin, et nii, ma ei saa kohe vastata, ma pidin kogu aeg naljakat välja mõtlema,“ meenutab Kristel seda, kuidas nad Snapchatis Mattiasega flirtisid. Vahel pidi ta hea videoidee saamiseks ka sõbrannad appi võtma. „Aga see oli üksikprojekt ikka enamasti, sain üksinda hakkama," naerab Kristel, lisades, et oli isegi üllatunud, et Mattiase lõpuks "kodustatud sai".

Kristeli sõnul on nende suhtes väga hea dünaamika ning nad oskavad teineteise tugevuste ja nõrkustega arvestada. Näiteks ei ole Mattias väga suur remondimees, mistõttu on Kristel see, kes kodus asju vahel peab parandama.

„Ta ei ole väga selline remondimees, kes viitsiks väga tegeleda asjadega, mille kohta teab, et ta ei oska, ta parem kutsub inimese. Mina olen rohkem selline, et mulle meeldib ise nokitseda ja vaadata kuidas asjad käivad,“ tõdeb Kristel. „Meie suhe on selline, et ma lähen teen ise selle kääksuva ukse korda, aga Mattias ei ütle selle peale, et „Issand kui mehelik mu naine on! Ta võtab minult kogu mehelikkuse ära!“. Õige mees ei tohiks kunagi tunda, et tema mehelikkus on ohus," nendib lauljanna.

Kristeli sõnul teeb Mattias talle selle eest vastutasuks kas süüa, või annab talle lihtsalt armastust ja lähedust. „Mattias tõesti hoiab Kristelit!“ kinnitab Tuuli.