Kahjuks pole võimalik välja selgitada, millisest riigist on presidendi ametiaja jooksul kõige rohkem autogrammisoove tulnud, sest statistikat selle kohta ei tehta. Küll aga avaldas presidendi kantselei pressiesindaja Mailin Aasmäe, et soove tuleb kogu maailmast.

"Eelisjärjekorras saavad vastuse need kirjutajad, kes on rohkem vaeva näinud ja pikemalt selgitanud, miks just president Kersti Kaljulaidi autogrammi saamine tema jaoks oluline on," selgitas Aasmäe.

Originaalautogrammiga foto saavadki need, kes ise rohkem vaeva on näinud. "Muul juhul on see trükitud," sõnas Aasmäe. Kuna kirjutajaid ja huvilisi on palju, siis saab iga soovija ühe autogrammi ja vaid ühe korra.

Autogramm pesapallile

Autogrammisoovijatele ei saadeta lihtsalt allkirjaga paberit, mis ümbrikusse pistetud, vaid enamjaolt saavad kõik president Kersti Kaljulaidi pildi koos autogrammiga. Teinekord oleneb aga soovist.

"Näiteks üks autogrammikoguja Ameerikast on saanud nii president Ilvese kui president Kaljulaidi autogrammi pesapallile," tõi Aasmäe välja. Pesapalli saatis soovija ise. Isegi kirjutusvahend oli kaasa pandud. Koguja oli juurde lisanud ka pildi oma muljetavaldavast kogust ning ilusa kirja koos põhjendusega. "Nii saigi kollektsionäär kaks väärikat eksemplari oma kogusse juurde."

Tegemist oli niivõrd erilise autogrammisooviga, et president otsustas seda ka oma Facebooki lehel jagada.

"Kõik USA presidendid alates Nixonist. Mihhail Gorbatšov, Tarja Halonen, Margaret Thatcher, Nelson Mandela, Helmut Kohl... Kõik nemad ja veel väga paljudki on andnud autogrammi Randy L. Kaplani pesapallidele. Üks Kaplani pesapall jõudis nüüd ka minu lauale. Isegi allkirjastamiseks sobiv marker oli kaasa pakitud," kirjutatas ta postituses.