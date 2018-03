Kert Valdaru nime leiab tõepoolest Tartu Ülikooli vilistaste nimekirjast. Sellest nähtub, et 2001. aastal omandas ta bakalaureusekraadi sotsiaaltöös.

Reformierakonna aseesimees Kaja Kallas saatis pühapäeval erakonnakaaslastele kirja teatega, et on leidnud inimese, kes on nõus võtma peasekretäri ülesande enda kanda. Selleks on Kallase ülikooliaegne tuttav Kert Valdaru, kes on viimasel aastal juhtinud Astangu Kutserehabilitatsiooni keskust. Viimati sattus rehabilitatsioonikeskus suurema tähelepanu alla, kui president Kersti Kaljulaid andis seal Postimehele aastalõpuintervjuu.

Möödunud reedel tühjaks jäänud Reformierakonna peasekretäri toolil pakutakse Kert Valdarule, kes jäänud meediale silma seoses teravkeelse Twitteri-kontoga. Kellega õieti tegu on?

Möödunud aasta märtsis, vahetult enne Astangu Rehabilitatsioonikeskuse direktoriks saamist, kirjutas Sotsiaalministeerium, et viimased 15 aastat on Valdaru töötanud avalikus sektorits. Ministeeriumi andmetel juhtis ta seitse aastat nii Sisekaitseakadeemia migratsiooniuuringute- kui ka täiendusõppe keskust. Enne seda on Valdaru töötanud ka siseministeeriumi migratsiooni ja piirivalvepoliitika osakonna Euroopa Liidu suuna asejuhatajana.

Tööalaste kohustuste kõrvalt kuulub Valdaru mittetulundusühingu Eesti Migratsiooniuuringute keskuse juhatusse, mille üheks liikmeks on ka Juku-Kalle Raid. Andmebaasidest paistab aga silma, et ühingul on esitamata 2015. ja 2016. aasta aastaaruanded. Juku-Kalle Raidiga seovad Valdarut veel sagedased ülesastumised kultuuritegelase poolt juhitavas raadiosaates Jukuraadio.

Peagi 40. sünnipäeva tähistaval Valdarul on jalgpalliklubi FC Tiigrid Facebooki-kontol oleva foto järgi kaks last. Kuigi praegu elab ta Põhja-Tallinnas, on ta pärit Saaremaalt.

Täna tutvustas Kaja Kallas Reformierakonna peasekretäri kandidaati erakonna fraktsiooni koosolekul.

Sotsiaalmeediakonto võtab pihtide vahele ka Reformierakonna

Õhtulehe andmetel on Kert Valdaru üks mitmest inimesest, kes avaldab oma mõtteid Twiterisse loodud sotsiaalmeediakonto Kurt Walteri nime taga. Säutsude seast leidub lisaks kõigele muule mitmeid mõtteavaldusi päevapoliitika kohta. Näiteks on sõna võetud aktsiisitulu teemal:

Ühe aastaga 88 milli aktsiisidega vastu taevast ja keegi ei vastuta. Estonian Airi päästeoperatsioon läks vähem maksma, aga ministrite päid nõuti vägagi kirglikult. https://t.co/WFiiqXO23y — Kurt Walter (@KurtValter) February 8, 2018

Kuid pääsenud pole ka Valdaru koduerakond Reformierakond ning selle esimees Hanno Pevkur, kelle kohta on tehtud kuude vältel mitmeid postitusi.

Pevkur osava vigurvändana võib ju väita, et peasekretäri lahkuma sundimine on seotud ainult uue esinaise tulekuga, aga miks sundida juba praegu? Miskit on ehk puudu siit loost?https://t.co/cJnCcwSKxH — Kurt Walter (@KurtValter) March 7, 2018